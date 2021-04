Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait boucler un deal colossal grâce à Mbappé !

Publié le 1 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid, Florentino Pérez pourrait se servir de Raphaël Varane pour faciliter la venue de l’attaquant du PSG.

Au fil des jours, Kylian Mbappé s’éloigne un peu plus du Paris Saint-Germain. Le contrat de l’international français court jusqu’à l’été 2022, et aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation. Ce qui pourrait favoriser son départ dans les prochains mois, pour éviter au PSG de perdre son joyau gratuitement l’année suivante. Interrogé ce mercredi soir sur son avenir, Kylian Mbappé s’est de nouveau montré hasardeux sur la question, tout en se plaignant du traitement médiatique à son égard en France. Un discours inquiétant qui fait réagir en Espagne, puisque le Real Madrid vise en priorité Mbappé pour bâtir son nouveau projet. D’après la Cadena SER , Florentino Pérez étudie tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins, et un joueur du club espagnol pourrait notamment être envoyé au PSG pour faire baisser le coût de l’opération Mbappé. Vinicius Jr ne serait pas concerné par ce dossier, mais Raphaël Varane pourrait de son côté être poussé vers le club de la capitale.

Le Real prêt à proposer Varane au PSG ?