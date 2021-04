Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour cette échange XXL avec Mbappé !

Publié le 1 avril 2021 à 14h45 par B.C. mis à jour le 1 avril 2021 à 14h47

Alors que son nom a souvent été cité pour faciliter l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Vinicius Jr ne devrait pas être envoyé au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail et multiplie les déclarations troublantes pour son avenir. « Être au centre de l’attention ? Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus , a confié Mbappé ce mercredi soir au micro de RTL . Mon avenir ? Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Quand j’aurai pris ma décision je viendrai en parler. » Une sortie qui devrait inciter le Real Madrid à passer à la vitesse supérieure pour mettre la main sur l’attaquant, priorité de Florentino Pérez depuis 2017, mais le contexte économique ne joue pas en faveur des Merengue . Ainsi, un joueur pourrait faire partie de l’opération Mbappé pour faire baisser le montant total, et Vinicius Jr intéresserait justement Leonardo, mais le Brésilien est encore loin du PSG.

Pas d’échange Mbappé/Vinicius ?