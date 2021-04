Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Juventus, France… L’incertitude est totale pour l'avenir de Zidane

Publié le 1 avril 2021 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 1 avril 2021 à 13h38

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane voit son avenir s’inscrire en pointillé. La fin de saison du club merengue pourrait être décisive, tandis que plusieurs options s’offrent à l’ancien numéro 10 pour la suite de sa carrière.

Personne ne sait encore ce que fera Zinedine Zidane la saison prochaine, pas même le principal concerné. Alors que l'entraîneur français a fait son retour au Real Madrid en 2019, les critiques se sont abattues sur lui cette saison en raison des prestations irrégulières de son équipe. Plusieurs fois annoncé sur le départ, Zinedine Zidane est toujours parvenu à sauver sa peau à temps, de quoi l’assurer de finir la saison sur le banc madrilène, mais qu’en sera-t-il ensuite ? D’après les informations divulguées par Marca cette semaine, la direction serait encore en pleine réflexion sur la question et attendrait la fin de saison pour trancher. L’absence de titre pourrait en effet être préjudiciable à Zidane à en croire le quotidien espagnol, même si le site espagnol OK Diario se montre plus rassurant sur le cas de l’ancien numéro 10, expliquant que le Real Madrid comptait sur lui. Pour autant, tous s’accordent à dire que l’avenir de Zidane reste incertain.

La Juventus aurait contacté Zidane

Si OK Diario avance que le conseil d’administration du Real Madrid souhaiterait poursuivre avec Zinedine Zidane, le média ibérique ajoute que la Juventus se serait déjà positionnée pour convaincre le Français de revenir à Turin. Zidane, qui a évolué sous les couleurs bianconero entre 1996 et 2001, aurait déjà été approché à trois reprises par la Juve afin de prendre la succession d’Andrea Pirlo. Pour sa première saison, l’ancien international italien n’apporte pas satisfaction avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et un parcours très décevant en Serie A, où le club reste sur neuf sacres consécutifs. Un contrat très intéressant attendrait Zidane à la Juventus sur le plan financier, mais également sportif à en croire OK Diario , puisque les pleins pouvoirs seraient offerts au Ballon d’Or 1998 pour lui permettre de relancer le club turinois. L’intérêt du Français pour ce challenge reste pour l’heure inconnu, mais celui-ci s’avère attrayant si Zidane venait à quitter son poste actuel.

L’option bleue