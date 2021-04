Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre XXL transmise pour cet attaquant de Zidane ?

Publié le 1 avril 2021 à 13h00 par D.M.

Lucas Vazquez aurait refusé de prolonger son contrat avec le Real Madrid et se dirigerait vers la porte de sortie. Plusieurs équipes européennes seraient prêtes à l’accueillir à la fin de la saison.

Agé de 29 ans, Lucas Vazquez voit son contrat avec le Real Madrid prendre fin en juin. Sa direction lui aurait proposé de rester à la Casa Blanca la saison prochaine, mais le joueur aurait refusé cette offre de prolongation. Selon ABC , l’ailier droit refuserait notamment de baisser son salaire de 10%, estimant qu’il mérite une meilleure rémunération. Fragilisé par la crise du Covid-19, le Real Madrid ne compterait pas revenir vers lui et Vazquez pourrait bien trouver son bonheur à l’étranger.

Quatre clubs sur Lucas Vazquez