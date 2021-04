Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très mauvais pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 1 avril 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait le forcing en coulisses pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, ce dernier a fait le point sur sa situation personnelle et indique très clairement qu’il est de plus en plus lassé par le contexte français. De quoi annoncer un départ en vue du prochain mercato estival ?

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », indiquait Leonardo le 24 février dernier au micro de Radio France Bleu, mettant ainsi plus que jamais la pression sur les épaules de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG souhaite en effet fixer au plus vite l’avenir de l’attaquant français, actuellement engagé jusqu’en juin 2022, et très courtisé sur le marché des transferts. Le feuilleton ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis de nombreux mois, mais Mbappé vient de jeter un énorme froid sur son avenir au PSG…

« Au bout d’un moment, ça fatigue »

Dans un entretien accordé à RTL ce jeudi, Kylian Mbappé a fait le point sur son avenir au PSG, avec des propos qui viennent semer le trouble puisque l’ancien Monégasque explique assez clairement que le contexte médiatique en France commence à lui peser : « Si c’est un contexte difficile à vivre le fait d’être au centre de l’attention ? Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça », a confié Mbappé. Des propos qui laissent entendre que l’attaquant du PSG pourrait préparer le terrain en vue d’un éventuel départ cet été, lui qui peine à se positionner très clairement malgré les nombreuses sollicitations de Leonardo pour sa prolongation de contrat. Le décor est donc posé.

