Mercato - OM : Mandanda prend position pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 1 avril 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour quitter gratuitement le club phocéen. Pourtant, Steve Mandanda affiche son envie de le voir prolonger au plus vite…

Parmi les dossiers sensibles à gérer pour l’OM en vue du mercato estival 2021, le cas Florian Thauvin occupe une place à part. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Pablo Longoria ne lâche rien en interne et est déterminé à prolonger au plus vite le contrat de l’attaquant français qui prendra fin au mois de juin. D’ailleurs, un cadre du vestiaire de l’OM va dans le sens de son président sur le cas Thauvin : Steve Mandanda.

« Si ça ne tient qu’à moi, on le garde »