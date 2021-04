Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 1 avril 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane est parvenu à redresser la situation avec le Real Madrid, la Juventus s’intéresserait de près à l’entraîneur français et l’aurait déjà contacté en vue de la saison prochaine.

Depuis son retour en 2019, Zinedine Zidane n’échappe pas aux critiques. Le Français a traversé plusieurs zones de turbulences avec le Real Madrid, mais est toujours parvenu à redresser la barre au bon moment. Un temps menacé à son poste, Zinedine Zidane va finalement finir la saison avec la Casa Blanca, mais son avenir reste incertain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, l’ancien numéro 10 n’est pas assuré de rester à son poste, d’autant que Zidane s’est parfois montré agacé au cours de la saison des multiples rumeurs concernant sa situation. Et s’il venait à partir du Real Madrid, un club semble déjà disposé à l’accueillir.

Zidane, priorité de la Juventus