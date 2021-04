Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça part dans tous les sens pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 1 avril 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 avril 2021 à 14h31

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semblait bien parti pour quitter libre le projet McCourt. Pourtant, en coulisses, Pablo Longoria se bat pour essayer de le prolonger, et le Milan AC aurait même jeté l’éponge dans ce dossier dont l’issue s’avère plus que jamais incertaine.

Alors que l’OM est en proie à de sérieuses difficultés financières, un cas bien spécifique est en train de poser problème pour la direction du club phocéen : Florian Thauvin. L’attaquant arrivera en effet au terme de son contrat en juin prochain, et au fil des semaines qui défilent, il semble se diriger vers un départ libre à l’issue de la saison. Un énorme manque à gagner pour Pablo Longoria, puisque Thauvin est l’élément offensif le plus efficace de l’OM depuis plusieurs années. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, Longoria fait le forcing en coulisses pour retourner la situation et tenter de prolonger in-extremis Thauvin. Mais qu’en est-il à l’étranger parmi les différents courtisans de l’attaquant de l’OM ?

Milan, l’Atlético… Les courtisans défilent

La presse italienne a indiqué ces dernières heures que le Milan AC, annoncé avec insistance sur les traces de Florian Thauvin depuis plusieurs mois, aurait soudainement décidé de se retirer du dossier en raison de ses désaccords avec le joueur de l’OM au moment de négocier son contrat. De son côté, l’Atlético de Madrid aurait en revanche fait son apparition et songerait à recruter Thauvin cet été selon les informations d’Ok Diario, ce qui pourrait donc corser la mission de Pablo Longoria. D’autant que d’autres écuries telles que le FC Séville et Leicester sont également annoncées sur les traces de l’attaquant de l’OM… En attendant, du côté des autres joueurs marseillais, la prise de position est très claire dans ce dossier.

Mandanda veut le voir rester