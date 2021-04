Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda affiche un énorme regret avec André Villas-Boas !

Publié le 1 avril 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a claqué la porte de l’OM cet hiver, Steve Mandanda regrette cette fin de collaboration avec l’entraîneur portugais et revient sur son départ.

Le 2 février dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas lâchait une énorme bombe en annonçant son départ soudain de l’OM en raison d’un désaccord avec sa direction : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction », confiait l’entraîneur portugais, qui a été mis à pied quelques heures après. Un départ fortement regrettable pour Steve Mandanda, le gardien de l’OM, qui avait une excellente relation avec Villas-Boas comme il l’a confié dans un entretien accordé à Onze Mondial .

« Une déception pour moi »