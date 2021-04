Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Zidane d’ores et déjà trouvé par Pérez ?

Publié le 1 avril 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane reste incertain, Florentino Pérez aurait une idée précise de son successeur en tête.

Quel sera l’avenir de Zinedine Zidane ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, l’entraîneur français n’a pas échappé aux critiques cette saison en raison des prestations irrégulières de son équipe, de quoi lui faire perdre son flegme légendaire en début d’année. Cependant, la situation s’est améliorée, et Zidane aurait retrouvé la confiance de sa direction, mais un départ n’est pas encore à exclure, puisque le média OK Diario révèle ce jeudi une offensive de la Juventus pour le Français. Zidane apparaît en effet comme la priorité des Bianconeri pour la succession d’Andrea Pirlo, obligeant le Real Madrid à préparer une éventuelle succession.

Julian Nagelsmann, successeur annoncé de Zinedine Zidane ?