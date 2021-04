Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est à fond sur ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 1 avril 2021 à 17h10 par T.M.

Préparant d’ores et déjà l’après Steve Mandanda à l’OM, Pablo Longoria regarderait visiblement du côté du FC Nantes pour cela.

L’été dernier, Steve Mandanda a prolongé jusqu’en 2024 à l’OM. Mais le champion du monde est désormais plus proche de la fin que du début de sa carrière et il faut donc penser à l’avenir. Telle est donc l’une des missions qui devraient occuper Pablo Longoria durant le prochain mercato estival d’autant plus qu’il devrait être nécessaire de recruter un nouveau gardien étant donné que Yohann Pelé arrive au terme de son contrat. Qui incarnera donc l’avenir dans les buts de l’OM ? Ces dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt pour Alban Lafont, actuellement prêté au FC Nantes par la Fiorentina, avec qui il est lié jusqu’en 2024. Et ce jeudi, la tendance tend à se confirmer pour Lafont et l’OM.

L’OM discute avec le clan Lafont !