Mercato - OM : Alban Lafont a tranché pour son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 15h10 par D.M.

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina, Alban Lafont voudrait quitter le FC Nantes cet été. Son entourage aurait commencé à discuter avec plusieurs équipes européennes.

« Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football » a confié Steve Mandanda dans un entretien accordé à Onze Mondial. Mais à l’OM, on commencerait déjà à se pencher sur la question de sa succession. Pablo Longoria souhaiterait recruter, lors du prochain mercato estival, un jeune gardien capable, à terme, de remplacer l’international français dans les buts. Et dernièrement, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Alban Lafont, prêté par la Fiorentina au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison.

Alban Lafont aurait décidé de quitter le FC Nantes