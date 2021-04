Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 1 avril 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Prolongé par l’OM l’été dernier, Steve Mandanda a fait le point sur son avenir et envisage déjà une reconversion au sein du club phocéen à l’issue de sa carrière.

Gardien emblématique de l’OM depuis 2007, hormis une expérience ratée en Premier League avec Crystal Palace durant la saison 2016-2017, Steve Mandanda fait partie des grandes légendes du club marseillais et des tauliers actuels du projet McCourt. L’été dernier, l’international français a d’ailleurs accepté de baisser son salaire pour prolonger jusqu’en juin 2024, mais du haut de ses 36 ans, Mandanda se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial, il a fait le point sur son avenir et affiche ses envies de reconversion à l’OM.

« Je ne m’imagine pas ailleurs qu’à l’OM »