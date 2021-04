Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Perez peaufine son plan légendaire !

Publié le 1 avril 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Florentino Perez compte bien se montrer actif lors du prochain mercato estival et envisagerait de recruter Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Pour réaliser ses objectifs, le président du Real Madrid compterait se séparer de nombreux éléments.

Le calme avant la tempête. Les ambitions du Real Madrid ont été mis à mal par la pandémie et les conséquences de cette crise sanitaire. Durement touché par la crise du Covid-19 comme l’ensemble des équipes de football, le club espagnol a décidé de faire des économies lors des dernières sessions de transferts et de rester discret. Une manière comme une autre de ne pas se mettre dans le rouge au niveau financier. Mais Florentino Perez serait décidé à renforcer son effectif lors du prochain mercato et de passer à l’action dans plusieurs dossiers d’envergure. En Espagne, il est notamment question d’un intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, considérés comme les stars de demain.

Le projet très ambitieux de Florentino Perez

Le Real Madrid est prêt à toutes les folies lors du prochain mercato estival. Selon les informations d’ OK Diario , le club espagnol voudrait mettre la main sur Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dormtund, l’attaquant norvégien est désiré par les plus grandes équipes européennes et notamment par le FC Barcelone. Le père du joueur, accompagné de Mino Raiola, se serait d’ailleurs rendu en Catalogne ce jeudi, ce qui relance les rumeurs sur son avenir. Quant à Kylian Mbappé, il est toujours en phase de réflexion, mais sa sortie après la rencontre de l’équipe de France face à la Bosnie ce mercredi ne devrait pas rassurer les dirigeants du PSG. « Mon avenir ? Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler (…) « Si c’est un contexte difficile à vivre le fait d’être au centre de l’attention ? Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte-là, on verra par la suite. Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… » a-t-il confié dans un entretien accordé à RTL . Parallèlement à ces deux dossiers, le Real Madrid garderait un œil sur Eduardo Camavinga, qui aurait décidé de quitter Rennes à la fin de la saison selon la presse espagnole, mais aussi sur David Alaba, qui pourrait arriver gratuitement.

Plusieurs joueurs sur le départ