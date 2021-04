Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant de Zidane aurait déjà acté son départ !

Publié le 1 avril 2021 à 11h00 par D.M.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin prochain, Lucas Vazquez aurait refusé la dernière offre de prolongation transmise par son club et devrait quitter la Casa Blanca à la fin de la saison.

Président du Real Madrid, Florentino Perez a plusieurs dossiers brûlants sur sa table et notamment celui des joueurs en fin de contrat. Ils sont trois à voir leur bail prendre fin en juin prochain : Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Pour le milieu de terrain croate, le deal serait bouclé et les deux parties seraient parvenues à un terrain d'entente. Mais pour les deux joueurs espagnols, la situation est toujours dans l’impasse. Sergio Ramos et Lucas Vazquez refuseraient, notamment, de baisser leur salaire de 10%, rendant impossible tout accord.

Lucas Vazquez sur le départ