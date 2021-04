Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda lâche ses vérités sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 1 avril 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Récemment nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli est arrivé avec des méthodes bien particulières comme l’a indiqué Steve Mandanda.

Présenté comme l’un des fameux disciples tactiques de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli était attendu de pied ferme sur le banc de l’OM. Le technicien argentin, qui a été nommé après le départ soudain d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet, a d’ailleurs réalisé des débuts assez prometteurs avec l’OM. Et dans un entretien accordé à Onze Mondial , Steve Mandanda est revenu sur les coulisses des premiers pas de Sampaoli.

« Il ne nous a jamais pris un par un »