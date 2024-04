Mercato : Le successeur de Gasset trouvé, l’OM part en mission

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé en catastrophe par l’OM pour remplacer Gennaro Gattuso en cette fin de saison, Jean-Louis Gasset voit son bail arriver à expiration dans la cité phocéenne. Le club s’active en coulisse pour dénicher l’homme capable de relancer durablement l’équipe et vise en priorité Paulo Fonseca. Marseille peut croire en ses chances mais devra batailler dur pour parvenir à ses fins.

Cet été, Pablo Longoria est attendu au tournant dans la quête d’un nouvel entraîneur alors que l’OM sort d’un exercice compliqué. Ni Marcelino ni Gennaro Gattuso ne sont parvenus à s’imposer dans la cité phocéenne, obligeant la direction à appeler à la rescousse Jean-Louis Gasset pour finir la saison. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le président Longoria vise toujours en priorité Paulo Fonseca, un dossier qui s’annonce compliqué à boucler.

Ravi de lire toutes les confirmations des révélations du @le10sport sur Paulo Fonseca / OM ✅👊Dès le 10 avril, nous indiquions que l'OM insistait sur le technicien portugais, piste n°1 de Pablo Longoria https://t.co/flkLq3GxLt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 26, 2024

Paulo Fonseca est la priorité de l’OM

Ce vendredi, L’Équipe confirme nos révélations dans ses colonnes. L’entraîneur portugais est bien visé par l’Olympique de Marseille, une piste déjà activée l’été dernier qui n’était pas allée plus loin compte tenu de la position du LOSC. Cette fois-ci, la situation contractuelle ne sera pas un problème puisque Paulo Fonseca arrive à la fin de son engagement avec les Dogues , incitant ainsi Pablo Longoria à faire le forcing pour le convaincre de rejoindre le sud de la France, mais le président de l’OM est loin d’être seul dans ce dossier.

De nombreux obstacles