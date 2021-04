Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Longoria... L'avenir de Thauvin est totalement chamboulé !

Publié le 2 avril 2021 à 10h10 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ alors que son contrat prend fin en juin prochain, Florian Thauvin pourrait finalement prolonger son bail à l'OM. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne sont pas étrangers à ce retournement de situation.

Il y a quelques semaines en conférence de presse, Florian Thauvin évoquait son avenir et confirmait que « Pablo et mon entourage ont discuté en décembre . » Des discussions qui n'ont pas encore abouti sur un accord. « On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées (...) Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions (…) Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas », ajoutait l'international français. Malgré tout, la tendance pour l'avenir de l'OM a évolué depuis les arrivées de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Longoria et Sampaoli changent tout pour Thauvin