Mercato - OM : Un «gros coup» proposé à Longoria pour la succession de Mandanda !

Steve Mandanda étant sur la fin de sa carrière, l’OM doit donc penser à l’avenir. Et pour cela, Pablo Longoria s’est vu proposer une piste.

Yohann Pelé étant en fin de contrat, l’OM pourrait bien devoir recruter un nouveau gardien. De plus, alors que Steve Mandanda vient de fêter ses 36 ans, il faut préparer l’avenir étant donné que l’international français ne restera pas éternellement. Cet été, le dossier du gardien pourrait donc occuper Pablo Longoria. Reste maintenant à voir ce que fera le président de l’OM, alors que de nombreux noms ont déjà été évoqués sur la Canebière à l’instar de Lafont ou Blazquez.

