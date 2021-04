Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane, la grosse recrue de l’été de Leonardo !

Publié le 2 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Visiblement, le Real Madrid aurait acté le futur départ de Raphaël Varane cet été. Et tout indiquerait que l’ancien du RC Lens fera son retour en France en filant au PSG.

A l’instar de Sergio Ramos, l’avenir de Raphaël Varane est très incertain. En effet, bien que le Français soit l’un des piliers du Real Madrid, sa situation suscite de nombreuses interrogations. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur central arrive à un moment important de sa carrière. Au sein de la Casa Blanca, on souhaite tout faire pour le prolonger, mais si tel n’était pas le cas, Varane sera alors mis en vente cet été pour éviter un départ libre dans un an. Et à en croire les informations d’ El Confidencial , Varane serait plus proche que jamais de faire ses valises.

Direction le PSG ?

Ce jeudi, la presse espagnole a lâché une bombe sur l’avenir de Raphaël Varane. En effet, n’ayant pas de nouvelles de son joueur concernant ses intentions, le Real Madrid donnerait pour acté le futur départ de son défenseur central. Mais où ira-t-il ? Ancien du RC Lens, Varane aurait visiblement envie de revenir jouer en France et forcément, tous les regards se tournent vers le PSG.