Mercato - OM : Thauvin, Milik... Sampaoli refroidit tout le monde !

Publié le 2 avril 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Cet été, Pablo Longoria aura différents dossiers brûlants à gérer puisque l'OM pourrait perdre plusieurs joueurs importants à l'image de Florian Thauvin et Arkadiusz Milik. Interrogé à ce sujet, Jorge Sampaoli se montre d'ailleurs très inquiet.

Le mercato de l'Olympique de Marseille s'annonce assez fou. Il faut dire que Pablo Longoria cherchera à mener une large revue d'effectif, sans toutefois se séparer de tous les joueurs. Mais ils sont nombreux à arriver en fin de contrat le 30 juin, y compris les nombreux joueurs prêtés. Les cas Olivier Ntcham et Michaël Cuisance devraient être rapidement réglés puisque l'OM ne compte plus sur eux. En revanche, le club phocéen ne sera peut-être pas en position de force pour Arkadisuz Milik puisque selon les informations de L'Equipe, il disposerait d'une clause lui permettant de partir contre un chèque de 12M€ cet été. Autre cas à gérer en priorité par Pablo Longoria, celui de Florian Thauvin, dont le contrat se termine en juin prochain. Dans ce dossier, l'OM semble revenir en force pour tenter de prolonger son Champion du monde. Mais Jorge Sampaoli semble toutefois assez pessimiste.

Sampaoli est inquiet pour Milik et Thauvin