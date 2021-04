Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va tenter une manœuvre dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 2 avril 2021 à 19h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM avec une option d’achat fixée à 15M€, Leonado Balerdi s’est relancé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli qui devrait tenter de le conserver en négociant à la baisse le montant de son transfert avec le Borussia Dortmund.

Interrogé le 18 janvier dernier en conférence de presse, Leonardo Balerdi affichait son envie de rester à l’OM cet été au terme de sa période de prêt : « On cherche tous à faire au mieux pour prouver au club qu'on peut rester. Je me donne à 100% pour ça », confiait le défenseur central argentin, dont le montant de l’option d’achat s’élève à 15M€. Et alors que Balerdi est en train de totalement se relancer depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli qui compte sur lui et en fait un titulaire en puissance, l’OM pourrait tenter une manœuvre dans ce dossier.

L’OM va essayer de garder Balerdi