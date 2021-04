Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un montant pharaonique fixé pour Harry Kane ?

Publié le 2 avril 2021 à 18h15 par D.M.

Tottenham ne souhaiterait pas se séparer d'Harry Kane, courtisé par les plus grandes équipes européennes. Afin de conserver son attaquant, les Spurs auraient, ainsi, fixé un prix astronomique pour refroidir les nombreux prétendants.

Formé à Tottenham et âgé de 27 ans, Harry Kane serait prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière. L’international anglais voudrait remporter de nouveaux trophées et pourrait rejoindre une nouvelle équipe pour réaliser ses objectifs. Son ancien entraîneur chez les Spurs , Mauricio Pochettino, apprécierait son profil et souhaiterait l’accueillir au PSG notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a également été annoncé sur les traces d’Harry Kane, qui s’est prononcé récemment sur son avenir : « Un départ cet été pour gagner des trophées ? Je pense que c'est une question difficile à répondre en ce moment. Il est important que je me concentre sur les deux matchs de l'Angleterre qui arrivent, le reste de la saison avec les Spurs et ensuite l’Euro (…) J'essaie de rester en dehors de ces spéculations autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail à faire sur le terrain à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là ».

205M€ pour Harry Kane