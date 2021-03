Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible prédiction sur l'avenir de Harry Kane !

Publié le 31 mars 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Lié à Tottenham jusqu'au 30 juin 2024, Harry Kane voudrait faire ses valises dès cet été. Suivi de près par de nombreux cadors européens, dont le PSG, la Juventus, Manchester United et City, le buteur anglais pourrait toutefois être contraint de rester encore une année chez les Spurs.

Alors qu'il désire remporter des titres, Harry Kane estimerait qu'il est mieux pour lui d'aller voir ailleurs. Comme l'a indiqué dernièrement The Daily Mail , le buteur anglais envisagerait donc de quitter Tottenham dès le prochain mercato estival. Et pour satisfaire sa soif de trophées, Harry Kane aurait plusieurs possibilités. A en croire le média britannique, l'attaquant des Spurs figurerait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid, de la Juventus, de Chelsea, de Manchester United et de City, rien que ça. De son côté, José Mourinho serait réticent à l'idée de voir Harry Kane partir, d'autant plus si c'est pour qu'il rejoigne un rival de Premier League. Dans cette optique, le Special One aurait totalement fermé la porte à un départ de son numéro 10 vers un club anglais et aurait fixé des exigences colossales pour dissuader les clubs étrangers. Toujours selon The Daily Mail , le coach de Tottenham aurait fixé le prix de Harry Kane à 175M€. Ue somme que le PSG, la Juventus et le Real Madrid ne seraient pas du tout prêts à payer. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, Andrea Pirlo et Zinedine Zidane, les Spurs ne compteraient ni baisser ce prix, ni accepter un échange de joueurs. Une situation qui devrait reporter le transfert de Harry Kane à l'été 2022, lorsqu'il n'aura plus que deux ans de contrat.

Un transfert impossible cet été pour Harry Kane ?