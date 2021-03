Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une décision radicale pour Harry Kane !

Publié le 31 mars 2021 à 14h00 par A.D. mis à jour le 31 mars 2021 à 14h01

Alors qu'il penserait à quitter Tottenham, Harry Kane serait suivi de près par de nombreuses écuries, et notamment le PSG, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City. En ce qui concerne le Real Madrid et le FC Barcelone, ils n'auraient pas les ressources nécessaires pour se positionner sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane serait frustré. Alors que les Spurs éprouvent les pires difficultés à remporter des titres, l'international anglais se poserait des questions sur son avenir et envisagerait de prendre le large dès le prochain mercato estival. Selon les dernières informations du Daily Mail , Harry Kane ne manquerait pas de pistes en cas de départ, puisqu'il serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City. Toutefois, faute de moyens suffisants, Zinedine Zidane aurait très vite oublié l'idée de s'offrir le buteur de José Mourinho.

Le Real Madrid et le Barça hors jeu pour Harry Kane ?