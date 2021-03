Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace à 15M€ dans le feuilleton Dybala ?

Publié le 31 mars 2021 à 13h15 par A.D.

Le PSG et Manchester United seraient à la lutte pour le recrutement de Paulo Dybala. Pour convaincre le joyau argentin de rallier leur cause, les Red Devils envisageraient de lui proposer un contrat de 12-15M€ annuels.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Paulo Dybala ne serait pas du tout proche d'une prolongation, bien au contraire. Pour ne pas risquer de voir son numéro 10 partir librement et gratuitement à l'issue de son bail, la Juventus songerait de plus en plus à le vendre cet été. Ce qui pourrait profiter au PSG ou à Manchester United, prêts à profiter de l'aubaine lors de la prochaine fenêtre de transferts. D'ailleurs, les Red Devils auraient déjà tout prévu pour battre la concurrence parisienne.

Un contrat XXL promis à Dybala à United ?