Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà un plan pour le dossier Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors qu’Erling Haaland est convoité par tous les plus grands noms européens, le FC Barcelone aurait déjà prévu un plan pour s’attacher les services du Norvégien.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est sûrement le joueur le plus convoité du marché des transferts. Le joueur ne manque pas de courtisans, l’Europe étant entièrement sous ses pieds. En Premier League, en Ligue 1, en Liga… Tous les grands clubs du Vieux Continent veulent acquérir l’attaquant du Borussia Dortmund, qui ne s’arrête plus de marquer cette saison (33 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues). Si la lutte devrait se jouer entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le club catalan aurait déjà prévu un plan pour le transfert d'Erling Haaland.

Laporta veut Haaland en 2022