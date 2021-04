Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a définitivement tranché pour Memphis Depay !

Publié le 2 avril 2021 à 15h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait pris la décision de recruter Memphis Depay, qui devrait quitter l’OL à la fin de la saison. Une opération qui ne remet pas en cause une éventuelle arrivée d’Erling Braut Haaland.

Le FC Barcelone est en quête d’un avant-centre. Ces dernières heures, il a beaucoup été question d’Erling Braut Haaland. Et pour cause, son père et son agent, Mino Raiola, ont préparé son départ du Borussia Dormtund et se sont entretenus avec les dirigeants du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid. Parallèlement à ce dossier, Joan Laporta continuerait de suivre la situation de Memphis Depay, très apprécié par Ronald Koeman. Annoncé également dans le viseur de la Juventus ou encore du PSG, le joueur a de grandes chances de quitter l’OL à la fin de la saison.

Le FC Barcelone devrait recruter Depay