Mercato - Barcelone : Koeman a un plan B pour Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 5h00 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta rêve d’Erling Braut Haaland. Mais si cela venait à ne pas être possible pour le Norvégien, Ronald Koeman aurait déjà une grosse idée en tête.

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone a fait du recrutement d’un numéro 9 une priorité pour cet été. Et en Catalogne, de nombreux noms circulent pour venir répondre à ce besoin. Mais aux yeux de Joan Laporta, président du Barça, la priorité serait plus que claire : Erling Braut Haaland. A 20 ans, le Norvégien du Borussia Dortmund est désiré en Catalogne, mais la question est de savoir si cela sera possible étant donné que le prix de l’opération Haaland sera important.

Lukaku plutôt que Haaland ?