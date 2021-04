Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo lâche un grand conseil à Leonardo pour Haaland

Publié le 2 avril 2021 à 7h15 par A.D.

Mino Raiola fait le tour de l'Europe pour rencontrer les différents clubs souhaitant accueillir Erling Braut Haaland. Alors que l'agent de la pépite norvégienne s'est entretenu avec les directions du FC Barcelone et du Real Madrid, Daniel Riolo a incité le PSG à mettre le paquet sur Haaland.

Etincelant avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland aurait tapé dans l'oeil des plus grosses cylindrées européennes. Une information qui n'a pas échappé à Mino Raiola. En effet, l'agent d'Erling Haaland a fait ce jeudi un tour d'Espagne pour aller à la rencontre des prétendants de son poulain. Dans cette optique, Mino Raiola a déjà rencontré les têtes pensantes du FC Barcelone et du Real Madrid avec Alf-Inge Haaland, le père du joueur. Présent ce jeudi sur le plateau de l' After Foot , Daniel Riolo a estimé que le PSG se devait de réagir. Pour le journaliste de RMC Sport , Leonardo ne doit en aucun cas passer à côté d'un joueur de la trempe d'Erling Haaland cet été.

«S'il y a un joueur à prendre au PSG pour l'associer à Neymar, c'est Haaland»