Mercato - Barcelone : Haaland, Depay... Laporta s'active pour résoudre cet énorme chantier !

Publié le 2 avril 2021 à 14h30 par Dan Marciano

A la recherche d’un buteur, le FC Barcelone aurait pris la décision de recruter Memphis Depay et pourrait se tourner vers Erling Braut Haaland. En cas d’échec dans ce dossier, le club catalan pourrait bien piocher à l’Inter, en grande difficulté financière.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans quelques mois, mais les tractations ont débuté. Fraîchement élu président du FC Barcelone, Joan Laporta a commencé à se pencher sur le recrutement et notamment sur les secteurs à renforcer. Le dirigeant se serait d’ailleurs entretenu avec Ronald Koeman et aurait ciblé les besoins de l’effectif. L’une des priorités est de recruter un attaquant capable de prendre la succession de Luis Suarez parti à l’Atlético lors du dernier mercato estival et qui n’a pas été remplacé. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque un intérêt du FC Barcelone pour Sergio Agüero, qui a décidé de quitter Manchester City à la fin de la saison, mais aussi pour Memphis Depay. Et dans ce dossier, Joan Laporta aurait donné sa réponse.

Depay, c'est en très bonne voie

Selon les informations de Sport , le FC Barcelone aurait tranché et aurait décidé de passer la vitesse supérieure dans le dossier Memphis Depay. Convaincu par les dernières prestations de l’attaquant de l’OL, Joan Laporta voudrait l’accueillir gratuitement lors de l’intersaison et devrait prochainement s’entretenir avec lui afin de trouver un terrain d’entente. Une arrivée qui devrait ravir Ronald Koeman, admirateur de Memphis Depay. Arrivé en février 2020, Martin Braithwaite devrait, quant à lui, être poussé vers la sortie. L’attaquant danois ne devrait pas être conservé et pourrait commencer à chercher une nouvelle destination dans les prochaines semaines. Le FC Barcelone pourrait donc se renforcer sans dépenser le moindre centime. Un joli coup qui devrait permettre au club catalan de continuer d’y croire dans le dossier Erling Braut Haaland.

Haaland, le rêve de Laporta

Sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant norvégien n’est pas certain de rester au Borussia Dormtund la saison prochaine. Auteur de 21 buts en Bundesliga cette saison, Erling Braut Haaland a évidemment attiré la lumière sur lui et son entourage a commencé à se pencher sur la suite. Son agent, Mino Raiola, et son père, Alf-Inge, ont pris la direction de l’Espagne ce jeudi afin de s’entretenir avec les responsables du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid. Selon Esport3 , Haaland voudrait d’ailleurs évoluer en Liga et un nouveau duel entre les deux géants espagnols pourrait avoir lieu, cette-fois sur le marché des transferts. Président du FC Barcelone, Laporta ne cacherait pas son optimisme, et ce malgré le prix réclamé par le Borussia Dormtund, 180M€. Malgré cette confiance, le responsable est obligé d’imaginer le pire afin de ne pas pris en défaut.

Lautaro Martinez et Romelu Lukaku en cas d'échec dans le dossier Haaland