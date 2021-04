Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça compte frapper fort pour Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta se serait montré très optimiste auprès de Mino Raiola pour le recrutement d’Erling Braut Haaland.

Jeudi, le feuilleton Erling Braut Haaland est passé à la vitesse supérieure. En effet, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus en Espagne afin de s’entretenir à la fois avec le FC Barcelone pour avec le Real Madrid alors que le buteur du Borussia Dortmund est régulièrement lié aux deux géants de Liga. Selon la presse catalane et plus particulièrement Mundo Deportivo , l’agent du Norvégien et son père prévoiraient de s’envoler ce vendredi pour Londres dans le but de préparer différentes entrevues avec quatre clubs de Premier League. La concurrence est donc de mise, mais cela n’aurait pas de quoi faire trembler le président du FC Barcelone.

Joan Laporta a fait le show auprès de Mino Raiola