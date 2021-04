Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta affiche sa confiance pour Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 21h30 par Th.B.

Lors de l’entrevue avec le clan Haaland, Joan Laporta aurait assuré à Mino Raiola et à Alf-Inge Haaland que le FC Barcelone aurait ce qu’il faut pour boucler ce transfert.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semble s’être entretenu avec Alf-Inge Haaland et Mino Raiola, respectivement père et agent d’Erling Braut Haaland ce jeudi. C’est en effet l’information que plusieurs médias dont CBS Sports ont communiqué ce jeudi après que les deux hommes aient été aperçus à l’aéroport de Barcelone ces dernières heures. Mundo Deportivo a par la suite assuré que le Real Madrid aurait également discuté avec le représentant et le père d’Haaland ce jeudi après-midi. Et Madrid ne serait qu’une infime partie de l’énorme concurrence dont le FC Barcelone fait face pour le buteur du Borussia Dortmund. En Angleterre, le Norvégien aurait également une belle cote. Mais pas de quoi faire peur au président du FC Barcelone.

Le président du Barça serait certain de pouvoir convaincre le clan Haaland et le BvB