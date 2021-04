Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Cette incroyable tournée pour le transfert d’Erling Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 11h30 par La rédaction

Ce jeudi, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland ont entamé leur tournée concernant l’avenir d'Erling Haaland, en commençant pour deux entretiens en Espagne, avec les dirigeants du FC Barcelone et ceux du Real Madrid. Le Norvégien est désiré par toute l’Europe et le célèbre agent compte bien rencontrer tous les prétendants de son joueur avant de le conseiller.

Erling Haaland fait l’unanimité aux yeux de l’Europe depuis quelques mois. L’attaquant, pourtant âgé de seulement 20 ans, empile les buts, que ce soit sur la scène européenne ou en championnat, depuis son arrivée au Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg en janvier 2020. Cette saison, le Norvégien a déjà scoré à 33 reprises en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Le talent du joueur, mais surtout son potentiel, sont indéniables. Ainsi, les plus grands noms européens se sont précipités aux pieds d’Erling Haaland. Le PSG, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid… Tous veulent s’attacher les services du joueur du Borussia Dortmund. Un transfert semble même clairement d’actualité. Le pensionnaire de Bundesliga réclame 180M€ pour le libérer, ce montant étant toutefois négociable. Et le dossier semble avoir franchi un nouveau cap ce jeudi.

Plus de six heures d’entretien en Espagne

En effet, Mino Raiola et le père de l'attaquant, Alf-Inge Haaland, ont entamé une grande tournée pour rencontrer les prétendants d’Erling Haaland afin d’écouter les propositions et d'expliquer la situation du joueur du Borussia Dortmund. Elle a commencé dès 9h40 ce jeudi, comme le raconte Mundo Deportivo . Le clan Haaland a pris l’avion de Nice jusqu’à Barcelone, où le chauffeur personnel de Joan Laporta les attendait. Mino Raiola est monté en premier dans la voiture, alors qu’Alf-Inge Haaland tentait d’induire les paparazzis en erreur. 30 minutes plus tard, le conducteur du président du FC Barcelone est revenu chercher le père d’Erling Haaland. Après 3 heures et 40 minutes d’entretien avec la direction du Barça , les deux hommes se sont envolés direction Madrid pour rencontrer les dirigeants des Merengue . À 14h59 précisément, l’avion de Raiola et d'Alf-Inge Haaland a atterri à Barajas. Et les contacts avec les représentants du Real Madrid ont également duré un bon bout de temps. La réunion, qui s'est tenue pendant 3 heures et 12 minutes, avec José Angel Sanchez, qui remplaçait Florentino Pérez, semble même s’être très bien passée puisque selon Rodrigo Faez, journaliste d’ ESPN , la direction madrilène avait l'air d'être sortie heureuse. Le premier jour de la tournée de Mino Raiola et d’Alf-Inge Haaland s’est donc conclu à 18h11, lorsque l’avion privé est reparti à Nice.

Des rendez-vous à venir en Angleterre