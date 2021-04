Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan B colossal activé après Erling Haaland ?

Publié le 2 avril 2021 à 9h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a comme priorité de recruter Erling Braut Haaland cet été et aurait d’ailleurs rencontré son père et son agent ce jeudi. Mais en cas d’échec dans ce dossier, le dirigeant a tout prévu et pourrait rouvrir un dossier de longue date.

L’avenir d’Erling Braut Haaland est au cœur de l’actualité en Espagne. Et pour cause, son agent, Mino Raiola, et son père Alf-Inge se sont rendus, ce jeudi, en Espagne afin de rencontrer les dirigeants des plus grands clubs espagnols et évoquer l’avenir du joueur du Borussia Dortmund. Les deux hommes ont notamment rencontré des dirigeants du Real Madrid, mais aussi Joan Laporta, fraichement élu président du FC Barcelone. Une réunion qui se serait plutôt bien passée et le dirigeant blaugrana ne cacherait pas son optimisme en interne.

Laporta prêt à relancer le feuilleton Lautaro Martinez ?