Mercato - Barcelone : Transfert, salaire... Les grosses annonces du Barça au clan Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 22h30 par A.D.

Ce jeudi, Mino Raiola et Alfie Haaland se sont déplacés en Espagne pour y rencontrer la direction du Barça. Une réunion durant laquelle Joan Laporta aurait fait certaines grosses annonces.

Ce jeudi, Mino Raiola et Alfie Haaland ont voyagé à Barcelone pour rencontrer les hautes sphères du club blaugrana. Selon les différents échos de la presse espagnole, l'entourage d'Erling Haaland aurait fait ce déplacement pour évoquer la situation et l'avenir du buteur du Borussia Dortmund. Et lors de ces échanges, Joan Laporta aurait fait passer un message clair au clan Haaland.

Haaland, la deuxième star du Barça après Messi ?