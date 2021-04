Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Arkadiusz Milik, c’est déjà terminé…

Publié le 2 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Arkadiusz Milik devrait quitter dans la foulée l’OM cet été via une clause de revente immédiate alors que la Juventus maintiendrait le contact avec ses représentants.

Lors de ses dernières prises de parole dans les médias, Pablo Longoria a assuré qu’Arkadiusz Milik faisait partie des plans de la section sportive de l’OM pour la saison prochaine. En effet, Milik est arrivé en prêt cet hiver avec option d’achat obligatoire pour un montant de 10M€ avec quelques bonus. Cependant, une clause aurait été convenue lui permettant de revenir en Italie dans la foulée cet été. Et il se pourrait que le président de l’OM tire 15M€ du futur transfert de Milik selon Tuttosport , de quoi lui permettre faire une plus-value financière de 5M€. Et à en croire L’Équipe , le départ de Milik serait une évidence et inéluctable.

Un petit tour sur la Canebière et puis s’en va ?