Mercato - OM : Zlatan Ibrahimovic pourrait relancer le recrutement de Pablo Longoria !

Longtemps annoncé sur les traces de Florian Thauvin, l’AC Milan pourrait finalement mettre de côté cette piste, et se focaliser Arkadiusz Milik en vue de la succession de Zlatan Ibrahimovic.

L’OM risque de connaître un mercato estival pour le moins agité, puisque pas moins de onze de ses joueurs arrivent en fin de contrat à l’issue de la saison. De nouvelles recrues sont donc attendues, mais Pablo Longoria espère également conserver certains protégés de Jorge Sampaoli, à l’instar de Florian Thauvin et Arkadiusz Milik. Le premier sera bientôt libre et n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger, tandis que le second disposerait d’une clause dans son contrat pour partir en échange d’une offre de 12M€. Alors que l’AC Milan était annoncé comme l’un des prétendants au champion du monde tricolore, Paolo Maldini pourrait finalement miser sur l’attaquant polonais.

L’AC Milan aurait mis de côté Thauvin… mais pourrait s’attaquer à Milik