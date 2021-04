Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en train de réaliser un exploit en coulisses !

Publié le 2 avril 2021 à 23h10 par La rédaction

Proche d’un départ il y a encore quelques mois, Florian Thauvin semble désormais plus enclin à poursuivre à l’OM. Ses volontés salariales sont trop élevées pour l’étranger et Pablo Longoria tente d’en profiter pour prolonger le champion du monde.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semblait se rapprocher d'un départ de l’OM. Après avoir refusé une offre de prolongation en décembre dernier, le champion du monde a attendu des propositions étrangères. Mais ses volontés salariales seraient trop élevées et les prétendants ne font que diminuer… Alors que l'international français était très apprécié par Paolo Maldini, directeur sportif du Milan AC, cette piste est devenue comme les autres un lointain souvenir. Selon Calciomercato , l’attaquant marseillais demande un salaire annuel de plus de 3 millions d’euros. Et à deux mois de sa fin de contrat, aucun club ne souhaite s’aligner sur cette somme. Ce qui pourrait profiter à Pablo Longoria, président du club, toujours désireux de prolonger son poulain. Interviewé cette semaine par Onze Mondial , le capitaine olympien Steve Mandanda a donné son avis concernant l’avenir de son coéquipier et ami : « Oui, si ça ne tient qu’à moi, on le garde à l’OM. Je n’ai pas peur, ni honte de le dire. Il le sait très bien. Maintenant, c’est à lui de prendre la décision et d’en discuter avec le président. Je ne peux pas m’en mêler. C’est sûr que si on me demande mon avis, je le dis clairement : il faut le garder ». Cela a le mérite d’être clair.

« À partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas »