Mercato - OM : Qui doit être le successeur de Mandanda à l’OM ?

2 avril 2021

Du côté de l’OM, la succession de Steve Mandanda revient de plus en plus souvent dans les discussions. Mais vers qui faut-il alors se tourner ?

Il y a quelques jours, Steve Mandanda a fêté ses 36 ans. Et si le portier de l’OM est encore très bon sur sa ligne, la fin approche bien évidemment. Alors que le champion du monde est encore sous contrat jusqu’en 2024, il faut tout de même déjà préparer l’avenir et penser à la succession de Mandanda. Un sujet qu’aurait déjà pris en mains Pablo Longoria. En effet, selon les récents échos, le président de l’OM pourrait ne pas continuer avec le gardien marseillais dès la saison prochaine et la quête d’un nouveau portier aurait déjà débuté sur la Canebière.

Un nouveau gardien à l’OM ?