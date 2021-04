Mercato - OM : Un club de L1 pourrait plomber la succession de Mandanda !

Foot - Mercato - OM

Alors que l'OM est entré dans la course à la signature d'Alexander Nübel, l'AS Monaco semble toutefois avoir une longueur d'avance pour le portier du Bayern Munich.

Cela pourrait être l'un des gros chantiers de Pablo Longoria cet été. Le président de l'OM devrait effectivement se mettre en quête d'un nouveau portier avec de combler le départ de Yohann Pelé, dont le contrat prend fin le 30 juin, ainsi que celui de Steve Mandanda qui ne semble pas à l'abri malgré son statut de capitaine. Dans cette optique, deux noms ont été associés à l'OM ces dernières heures, à savoir celui d'Alban Lafont, dont le prêt au FC Nantes arrive à son terme, ainsi que celui d'Alexander Nübel qui commencerait à s'agacer de son statut de doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Cependant, la situation du portier allemand ne passe pas inaperçue sur le marché, et selon les informations de Sport1 , l'AS Monaco est en pole position dans ce dossier. Le club monégasque suit Alexander Nübel depuis plusieurs semaines et aurait de l'avance dans ce dossier. En quête d'un gardien de but, le Borussia Dortmund serait également intéressé par la doublure de Manuel Neuer. Par conséquent, l'OM risque de se confronter à une sérieuse concurrence dans ce dossier. D'autant plus qu'avec un contrat qui court jusqu'en juin 2025, Alexander Nübel ne sera pas lâché si facilement par le Bayern Munich.

News #Nübel: He has a new request, from Olympique Marseille. But currently, Monaco is the favorite. And he is one of the candidates for BVB. The background to all of this will be available in my podcast #MeineBayernWoche . With an assessment of @berger_pj. @SPORT1 #FCBayern