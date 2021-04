Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur la succession de Navas !

Publié le 4 avril 2021 à 17h45 par D.M.

Présent à Manchester United depuis 2011, David de Gea devrait quitter le club anglais à la fin de la saison. Et selon la presse britannique, le portier pourrait rebondir au PSG.

Recruté contre un chèque de 15M€ en septembre 2019, Keylor Navas est l’une des grandes satisfactions du côté du PSG. Le portier de 34 ans se montre performant et est actuellement intouchable dans les buts. Malgré tout, Leonardo voudrait recruter un portier lors du prochain mercato estival, afin notamment de préparer l’après-Navas. Selon la presse étrangère, le PSG suivrait la situation de Gianluigi Donnarumma (Milan AC), d’Hugo Lloris (Tottenham), mais aussi de David de Gea, présent à Manchester United depuis 2011.

David de Gea va quitter Manchester United