Mercato - PSG : Leonardo s’inviterait à une bataille XXL pour Dembélé !

Publié le 4 avril 2021 à 12h45 par Th.B.

Pour Ousmane Dembélé qui figurerait à nouveau sur les tablettes de Leonardo, le PSG serait destiné à livrer une bataille XXL. La Juventus et Manchester United devraient donner du fil à retordre au directeur sportif parisien.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’elles ne refassent surface. Grâce à ses bonnes performances au FC Barcelone où il se démarque cette saison par sa régularité sportive et sa bonne forme physique, Ousmane Dembélé est une nouvelle fois annoncé comme étant dans le viseur du PSG. En effet, selon Mundo Deportivo, Leonardo prendrait l’option Dembélé en considération pour le prochain mercato et plus particulièrement en cas de vente de Neymar et de Kylian Mbappé qui n’ont toujours pas officiellement prolongé leurs contrats respectifs qui expirent à l’été 2022. Du côté du FC Barcelone, même son de cloche que pour le PSG avec ses stars au sujet de Dembélé. À savoir aucun accord concret pour prolonger le bail d’Ousmane Dembélé qui court aussi jusqu’en juin 2022. Et le fait que le FC Barcelone puisse trouver un terrain d’entente avec le Français ne serait pas l’unique obstacle qui se présenterait sur la route du PSG.

United, Liverpool et la Juventus en embuscade