Mercato - PSG : Un incroyable scénario à l'étude pour Paulo Dybala !

Publié le 4 avril 2021 à 11h15 par D.M.

Le comportement de Paulo Dybala aurait profondément irrité les dirigeants de la Juventus, prêts à se séparer de lui lors du prochain mercato estival.

Paulo Dybala a créé la polémique en Italie. Avec ses coéquipiers Arthur et Weston McKennie, l’international argentin a participé à une fête clandestine au mépris des règles sanitaires. « Je sais que dans une période difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas faire cette erreur, j'ai eu tort de rester dîner. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur et je m'en excuse » a confié, après-coup, le joueur. Mais le comportement de Dybala aurait profondément irrité les dirigeants de la Juventus, qui s’interrogeaient déjà sur son avenir.

Un échange impliquant Dybala à l'étude ?