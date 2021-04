Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros bras de fer avec le FC Barcelone attend Leonardo !

Publié le 4 avril 2021 à 13h45 par K.V.

À la recherche d'un défenseur central capable de venir renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait jeter son dévolu sur Lisandro Martinez. Mais il est loin d'être le seul sur ce dossier.

Raphaël Varane, Jules Koundé, Kalidou Koulibaly... La liste des défenseurs centraux présents dans les petits papiers de Leonardo ne cesse de s'allonger. Et pour cause, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait à tout prix (ou presque) renforcer ce secteur de jeu. Selon les informations du média italien TMW , le PSG pourrait également se tourner vers Lisandro Martinez, jeune international argentin de 23 ans qui évolue du côté de l'Ajax Amsterdam. Extrêmement polyvalent, il aurait tapé dans l'oeil de Leonardo et du PSG, mais pas que...

Barça, Roma, Lazio... Martinez courtisé