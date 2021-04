Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il sacrifier Icardi pour garder Kean ?

Publié le 4 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG souhaiterait conserver Moise Kean cet été, Mauro Icardi pourrait faire les frais de cette décision de Leonardo. Mais selon vous, qui faut-il conserver entre les deux attaquants ?

Malgré la crise du Covid-19, Leonardo a été contraint de partir à la recherche d’un nouvel attaquant l’été dernier après les départs d’Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani. Le directeur sportif du PSG a décidé de miser sur Moise Kean, arrivé en prêt en provenance d’Everton, un choix payant puisque l’international italien a rapidement trouvé sa place dans l’effectif parisien. Avec 17 buts en 33 apparitions, l’attaquant de 21 ans est l’une des satisfactions de la saison, de quoi inciter Leanardo à entamer les discussions pour le conserver, mais cela ne s’annonce pas simple.

Icardi sacrifié pour Kean ?

En effet, Everton ne compte pas lâcher facilement son attaquant cet été et semble gourmand sur le plan financier. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Moise Kean souhaite de son côté rester dans la capitale, et ce malgré l’intérêt de la Juventus. Une volonté qui pourrait faire une victime. Pour faire de la place à Kean et renflouer les caisses en vue de son transfert définitif, Leonardo songerait à se séparer de Mauro Icardi d'après la presse italienne. Un départ permettant également de financer les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Après une première saison prometteuse, l’international argentin enchaîne les prestations décevantes depuis la levée de son option d’achat et a été mis dans l’ombre par Moise Kean.



Alors selon vous, Leonardo doit-il sacrifier Mauro Icardi pour garder Moise Kean ? À vos votes !