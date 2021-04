Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier coup de Laporta est déjà validé par le vestiaire !

Publié le 4 avril 2021 à 19h00 par K.V.

L'été prochain, le FC Barcelone devrait enfin réussir à mettre le grappin sur Eric Garcia. De quoi exciter un certain Oscar Mingueza.

Eric Garcia voulait rejoindre le FC Barcelone et le FC Barcelone voulait recruter Eric Garcia dès l'été dernier. Toutefois, en raison des difficultés financières du club catalan, cela n'a pas pu se faire et la décision a été prise d'attendre cet été pour le voir débarquer libre. Et selon Mundo Deportivo , tout porte à croire qu'Eric Garcia devrait bel et bien finir par rallier la Catalogne en provenance de Manchester City et que son arrivée devrait être bouclée d'ici peu par Joan Laporta. Un renfort qui devrait faire le bonheur du FC Barcelone, lui qui arriverait avec une belle réputation, comme l'a confié Oscar Mingueza.

« Eric Garcia est-il à sa place ? Oui, ici nous avons besoin du meilleur »