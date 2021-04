Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman en rajoute une couche sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 4 avril 2021 à 14h00 par T.M.

L’avenir de Lionel Messi n’en finit plus de faire parler et ce dimanche, Ronald Koeman a d’ailleurs évoqué, encore une fois, la situation de son joueur au FC Barcelone.

A Barcelone, tout le monde n’attend qu’une chose : connaitre le choix que fera Lionel Messi pour son avenir. Après avoir voulu quitter les Blaugrana l’été dernier, l’Argentin pourra en avoir la possibilité cet été étant donné qu’il arrive au terme de son contrat. Un scénario que veut éviter Joan Laporta. D’ici peu, le président du Barça passera à l’action pour tenter de convaincre Messi de prolonger l’aventure au Camp Nou. De son côté, La Pulga attend de voir ce que Laporta lui offrira avant de prendre une décision, vraisemblablement, avant la fin de la Liga.

« Nous faisons tout notre possible… »