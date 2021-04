Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a tout faux pour Agüero !

Publié le 4 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman voudrait voir Memphis Depay débarquer, Joan Laporta privilégierait la venue d’Erling Braut Haaland au FC Barcelone. Une erreur selon Rivaldo.

Le FC Barcelone serait en course dans le dossier Sergio Agüero à l’instar du PSG. Néanmoins, Joan Laporta aurait pris la décision de ne pas donner suite à cette opération. C’est en effet l’information qu’Eurosport España a divulgué cette semaine. En effet, le plan du président du FC Barcelone serait de tout miser sur le feuilleton Erling Braut Haaland, quitte à sacrifier de potentielles retrouvailles entre Lionel Messi et Sergio Agüero. Cependant, aux yeux de Rivaldo, ce serait une erreur de faire une croix sur le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City qui sera libre de tout contrat cet été.

« Koeman devrait donc bien peser ses options avant de les rejeter, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur de la qualité de Aguero »