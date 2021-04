Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta mis sous pression par Ousmane Dembélé ?

Publié le 3 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Ravi des dernières prestations d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone voudrait prolonger son contrat, mais les signaux envoyés par le joueur inquièteraient grandement le club catalan.

Les dossiers prioritaires sont nombreux au FC Barcelone. Fraîchement élu président du club catalan, Joan Laporta va devoir s’activer pour les résoudre. Le premier dossier concerne Lionel Messi. La star argentine voit son bail expirer en juin prochain et le dirigeant lui transmettra, prochainement, une proposition afin d’essayer de le retenir. Dans les prochaines semaines, Joan Laporta va devoir également se pencher sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund afin de pallier le départ de Neymar au PSG, l’international français a longtemps déçu, ralenti dans sa progression par de multiples pépins physiques. Mais cette saison, l’ailier semble avoir remis les choses dans l’ordre. Le joueur a changé ses habitudes alimentaires et a travaillé physiquement pour éviter de nouvelles blessures. « Honnêtement depuis 2017 j'étais très faible mais maintenant physiquement j'ai changé et je me sens mieux préparé pour les matchs. Cette année se passe mieux, je me suis beaucoup amélioré à Barcelone, avec les entraîneurs physiques, la façon de m'entraîner, la façon de me préparer pour les matchs, tout a changé. Je me sens bien avec moi-même maintenant, même si je me suis battu avec tous ces problèmes physiques pendant 3 ans, mais ce sont des expériences de la vie, vous devez les prendre avec le sourire » a avoué dernièrement Dembélé au micro de Téléfoot. Et les responsables du FC Barcelone seraient ravis des dernières copies rendues par le champion du monde.

Laporta veut prolonger Dembélé

Comme indiqué par Sport , Ronald Koeman a confiance en lui et est convaincu qu’il a encore une grande marge de progression. L’entraîneur néerlandais voudrait l’accompagner dans son développement et le faire jouer un maximum. Joan Laporta ne voudrait pas non plus se séparer d’Ousmane Dembélé. Comme indiqué par Radyo Catalunya , le dirigeant du FC Barcelone ne voudrait pas entendre parler de départ du joueur français et compterait prochainement lui transmettre une offre de prolongation. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien joueur de Rennes est heureux en Catalogne et pourrait accepter la proposition de son président. Les responsables catalans voudraient être fixés le plus vite possible et sceller l’avenir de Dembélé, mais son agent resterait étrangement silencieux.

Le comportement de Dembélé inquiète ses dirigeants